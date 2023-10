L’occupation de la rue de la Loi évacuée : voici pourquoi 30 des 70 sans-abri se retrouvent à la rue et 40 autres sont relogés provisoirement

Quand le privé se substitue à l’État

Le promoteur immobilier s’est donc mis autour de la table avec le collectif “Stop crise de l’accueil”, et un deal en est ressorti. “Au départ, ils étaient d’accord pour reloger tout le monde dans des hôtels, relate Lili, membre du collectif. Mais finalement, ils débloquent une somme de 30 000 euros par mois pour quatre mois”, (la population de l’occupation a fortement augmenté ces derniers jours) ce qui permettra à 40 demandeurs d’asile de passer l’hiver au chaud dans un hôtel. Pour la trentaine restant sur le carreau, c’est retour à la case départ. “On est en octobre, beaucoup de personnes vont retourner à la rue sans jouir des droits qui leur sont normalement garantis, déplore Lili. Et pour ceux qui sont à l’hôtel, ce sera pareil dans quatre mois.”

”C’était horrible pour nous de choisir qui serait logé à l’hôtel ou non”, racontent les bénévoles du collectif. La sélection aura été faite en fonction de la date d’arrivée sur le sol belge ainsi que de la présence lors de l’action place Flagey, mi-septembre. Éreintés par la lutte énergivore d’aider et encadrer les demandeurs d’asile, les bénévoles ne s’estiment plus en capacité, à l’entrée de l’hiver, de retrouver un logement pour ceux qui dormiront à la rue dès ce jeudi soir.

Ces 120 000 euros déboursés par Atenor représentent, au fond, une goutte d’eau parmi les 31 millions de chiffre d’affaires engendrés sur le premier semestre de 2023. Mais le débat est ailleurs, en ce jeudi pluvieux sur le trottoir du bâtiment qui jouxte le siège du CD&V, parti de la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor. “120 000 euros, ce n’est tout de même pas rien, contraste Gilles Vanvolsem, ESG Manager d’Atenor. A priori, ce n’est pas notre métier de loger ces gens. On ne veut pas remplacer l’État, mais c’est une question de dignité humaine.”

Pour le collectif “Stop à la crise de l’accueil”, cette évacuation est “un choix politique, pas uniquement de Nicole de Moor, mais de tout le gouvernement. Personne ne fait rien, depuis un an, ce sont des bénévoles et la société civile qui font le travail du gouvernement.” Les propos sont moins durs du côté d’Atenor, mais on reconnaît que si un dialogue s’est installé directement avec les défenseurs des demandeurs d’asile, aucune réunion physique n’a jamais eu lieu avec Fedasil. “On a proposé des bâtiments, ils nous ont dit que ça ne convenait pas.”