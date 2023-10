Numérisation des demandes de permis : La plateforme My Permit généralisée à Bruxelles en novembre, sauf pour deux communes

La plateforme était déjà disponible pour six communes pilotes : Berchem-Ste-Agathe, Koekelberg, Evere, Schaerbeek, Molenbeek et Woluwe-Saint-Lambert. Toutes les autres communes bruxelloises devaient être en mesure de proposer la numérisation pour le 20 novembre. Et toutes seront prêtes sauf deux : Ixelles et Woluwe-Saint-Pierre. Les deux derniers wagons se justifient.

À Ixelles, on invoque le peu de recul sur les expériences des communes pilotes. “On regarde surtout Schaerbeek qui a un urbanisme proche du nôtre, précise l’échevin Yves Rouyet (Ecolo). Le timing serré pour la formation des équipes est aussi invoqué. De plus la digitalisation entraîne l’achat d’un logiciel qui n’a pas été budgété en 2023. “Pour 2024 nous aurons un nouveau budget et donc des moyens pour l’achat. On s’est engagé à rejoindre My Permit pour le 1er janvier 2024, le temps d’avoir aussi plus de retours. Ixelles fait toujours partie des communes pionnières et on paye souvent les pots cassés. Cette fois on a passé la main.” L’échevin porte toutefois quelques inquiétudes sur la démarche. “L’outil numérique permet des consultations très efficaces mais il faut tout de même faire attention. Il y a des formats informatiques que l’on ne sait plus lire aujourd’hui. Le papier, lui, reste.”

Woluwe-Saint-Pierre avance plusieurs arguments identiques. “Nous sommes toujours dans les premiers à tester des dispositifs. Cette fois, on va prendre le train en marche, explique l’échevin Alexandre Pirson (Les Engagés), échevin en charge de l’Urbanisme. Le service de l’urbanisme a de gros travaux pour cette fin d’année : des plans particuliers d’affectation du sol notamment. On n’a pas voulu rajouter ce changement en plus mais on rejoindra My Permit dans quelques mois.”