Réaménagement de la chaussée de Mons : le chef de groupe du PS anderlechtois dénonce “l’arrogance et le mépris” d’Elke Van den Brandt

Lotfi Mostefa y accuse la ministre de n’avoir tenu aucune concertation pour le projet. “Les citoyens sont mis devant le fait accompli. J’ai eu des contacts avec les locataires du Foyer Anderlecht (qui a des logements juste sur le square) et personne n’est au courant. Il y a une facture numérique à Cureghem. Une enquête publique ne suffit pas.”

Il dénonce le fait que les aménagements “vont renvoyer toutes les voitures, la pollution et le bruit vers les petites rues, vers la rue du Collecteur. C’est du mépris. Encore une fois Madame Van den Brandt s’en fout des habitants de Cureghem.”

Lotfi Mostefa assure qu’au nom du groupe PS il demandera une concertation avec les habitants du quartier.

Coup de gueule tardif

Facile à dire une fois que le projet est déjà validé et le permis accordé. La Dernière Heure avait annoncé le projet en détail il y a un an. Pour le cabinet de la ministre il n’y a pas photo : “On sent que les élections arrivent bientôt. Il y a eu des concertations avec la commune où ce monsieur est dans un parti de la majorité. Niveau concertation tout a été fait dans les règles en présentiel et en ligne.”

Concernant les accusations contre le projet : “on ne supprime pas des équipements automobiles, on les rationalise. Il y a trop de bitume non utilisé dans un quartier sans espace vert et l'un des lieux les plus critiques en termes de qualité de l’air de la région. Ces grandes voiries posent aussi problème aux carrefours, ce qui les rend dangereux. Les flux seront absorbés sans souci et, niveau circulation, ça ne change pas. En disant ce qu’il dit, on dirait que les habitant ne méritent pas mieux que la situation actuelle dangereuse, bruyante polluée et sans espace public de détente.”

Au cabinet ministériel, cette attaque semble sortir de nulle part : “Le projet est soutenu par la commune. Ça ressemble plutôt à une attaque d’un chef de groupe contre son bourgmestre (le socialiste Fabrice Cumps), sinon on ne comprend pas.”

Lotfi Mostefa ajoute qu’il y a du positif dans le projet : “c’est une très bonne chose de réaménager cet espace qui a été abandonné longtemps, il faudrait juste y inclure les habitants. Aucun flyer n’a été distribué. Le mode d’enquête publique actuel est dépassé. La région doit adapter sa manière de communiquer.”