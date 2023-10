Sortie des sacs-poubelles : Bruxelles Propreté réfléchit à une extension à 18-21 h

Premièrement, le tri a augmenté que ce soit pour les déchets organiques, dont l’obligation vient d’une règle européenne qui a été à l’origine de la réforme, mais aussi pour les PMC. Toutefois le constat reste que la situation, notamment en termes de propreté est loin d’être idéale. La reforme devait pourtant réduire le temps où les sacs reste en rue.

”Bruxelles est encore trop souvent une ville trop sale,” assume le ministre tout en partageant la part de responsabilité avec les communes : “80 % des voiries sont communales. L’enjeu est partagé. On travaille donc ensemble avec les communes.”

Répression renforcée

Cinq mois après l’entrée en vigueur de la réforme, “certaines zones ne sortent toujours pas leurs déchets au bon moment. Bruxelles Propreté va donc renforcer progressivement la répression” et une campagne de communication ciblée sur les zones problématiques sera lancée.

Ouverture vers 21 h ?

Concernant les heures de sortie de sac, un point crispant notamment pour les collectes en soirée où le timing est limité entre 18 h et 21 h (20 % des itinéraires de collecte notamment les axes structurants), le ministre ouvre une porte. Il ne manquera pas de rappeler que les collectes en soirée existaient avant, avec une plage horaire de 18h à 18h30, et que la demande du retour des collectes en soirée provient de la conférence de bourgmestres. Il s’agissait ici de limiter la durée où les sacs restent dehors et de faciliter le travail des agents de nettoyage du lendemain matin qui ne doivent donc plus slalomer entre les sacs. “Mais il est vrai qu’il y a un équilibre à trouver” entre cela et les contraintes pour les ménages notamment ceux qui travaillent en soirée.

Les premiers retours des communes sont différents : “certaines sont ok avec le 18 h 20 h d’autres voudraient 17-21 ou 18-21. Élargir de 20 à 21 h nécessiterait une modification du règlement de travail pour les agents de Bruxelles Propreté.” L’agence est en train d’effectuer des sondages auprès des travailleurs. “Les premiers signaux seraient, au conditionnel, positifs.” Et si cela se fait, il faudra patienter encore un peu. “Il y a là la nécessité d’une concertation en interne avec Bruxelles Propreté. Il est possible que dans les prochains mois il y ait une modification de ce régime” sachant aussi que les plaintes pour nuisances sonores en soirée (à cause du passage des camions le soir) sont “rares voire inexistantes.”

Conteneurs enterrés : “des propos populistes”

Pour les conteneurs enterrés, le ministre n’a pas manqué de faire quelques tacles à “ceux qui veulent limiter les investissements” mais aussi en ciblant directement ses partenaires de majorité Défi et Vooruit qui l’avaient questionné sur le peu de développement de ce système. : “Ce n’était pas dans l’accord de majorité, il y a 4 ans, personne n’a apporté cette idée sur la table. Des idées pour l’avenir c’est bien, je n’ai jamais dit que j’y étais opposé.” Le ministre annonçait d’ailleurs il y a quelques jours une étude pour analyser la possibilité de développer ce type de dispositif qui, sur le papier, n’a que des avantages : pas de sac en rue, et pas d’heures de collecte à respecter pour les habitants.

Toutefois le ministre appose sans souci l’étiquette de “populistes” à ceux qui présentent ce dispositif en se limitant à cela. “Ça semble n’avoir que des avantages mais il y a tout l’opérationnel à prendre en compte” (charroi, entretien de conteneurs, accessibilité…). De plus ça “nécessiterait l’implantation de 3 000 ou 4 000 espaces de tri soit 12 000 ou 12 000 conteneurs (un par tri). Il suffit de voir les résistances quand on veut installer une box vélo où une bulle à verre. Personne n’en veut devant chez soi.” Le ministre expose aussi le cas de Barcelone qui a ce type de système : ils sont en train de faire machine arrière parce qu’ils n’atteignent plus leurs objectifs de tri. Ils reviennent à des bacs plus individuels.”

À Bruxelles les conteneurs enterrés existent dans certains endroits mais reste rare. “On le voit déjà même chez nous que le tri est moins bon.” C’est donc impossible de le généraliser pour le moment.