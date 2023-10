Un point cash à Neder-Over-Heembeek

Un distributeur automatique de billets a été installé hier à Neder-Over-Heembeek. Il se situe au n° 95 de la rue François Vekemans. Ce nouveau point cash représente la 14e ouverture en 4 ans sur le territoire de la Ville de Bruxelles. De nouvelles ouvertures dans d’autres quartiers sont également prévues dans les prochains mois. Ces nouveaux distributeurs sont accessibles en permanence. Tous les citoyens, quelle que soit leur banque, peuvent y retirer de l’argent et changer de code pin. Ils sont dotés d’une voix off pour guider les personnes malvoyantes dans leur retrait d’argent via l’utilisation d’écouteurs et d’un clavier en relief avec écriture en braille, clavier également accessible depuis un fauteuil roulant. Les miroirs situés au-dessus de l’écran permettent à l’utilisateur de voir derrière lui. Si un problème survient lors d’un retrait d’argent, un service d’assistance est disponible via un numéro de téléphone indiqué à proximité, et un affichage explique clairement la procédure Card Stop.