À Linkebeek, l’échevin Benjamin Daro, autrefois chez Ecolo, rejoint Les Engagés

Actuellement, Benjamin Daro a pour compétences scabinales l’Environnement, l’Aménagement du territoire, l’Urbanisme, le Patrimoine, la Propreté publique, les Affaires juridiques, les Classes moyennes, les PME et le Bien-être animal.

À lire aussi

”Je suis très fier d’accueillir Benjamin qui pose un regard très juste sur les problèmes de la société, du local au fédéral et en outre sur les questions des communes à facilités”, a commenté Maxime Prévot.

De son côté, le Linkebeekois déclare :”Ces dernières années, j’ai pris le temps de suivre l’évolution des Engagés, de parcourir à plusieurs reprises leur manifeste et j’ai été séduit par leurs propositions et leur approche novatrice et surtout pragmatique pour relever les plus grands défis de notre temps, à commencer par la crise environnementale. Ils ne proposent aucune recette facile, alors que dans d’autres partis, certaines décisions sont prises sans une analyse rigoureuse de leurs conséquences, parfois antagoniques au but recherché.”