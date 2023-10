Certificats verts revus à Bruxelles : quels avantages pour les futurs détenteurs de panneaux photovoltaïques ?

Cette mesure s’adressera aux personnes installant des panneaux de moins de 5 kilowatts (kW), dont la mise en service s’appliquera après le 13 octobre 2023. La date n’est pas choisie au hasard puisqu’elle correspond également à la date à laquelle le contrôle RGIE (règlement général sur les installations électriques) a eu lieu.

Concrètement, le nombre de certificats verts octroyés sera augmenté pour atteindre 2,055 CV par mégawattheure (MWh), contre 1,9 CV précédemment. Une hausse est également prévue pour les installations plus puissantes, mais celle-ci ne prendra effet qu’à partir du 1er février 2024.

Installation moins chère

Ce dernier arrêté a un objectif bien précis : garantir un retour sur investissement en sept ans en se réajustant par rapport au prix de l’installation et le prix de la revente des certificats verts. En effet, le coût d’installation moyen d’une installation photovoltaïque a connu une baisse significative au cours de l’année précédente. En septembre 2022, le prix moyen d’une installation s’élevait à 1,80 euro par watt-crête (Wc) HTVA, ce qui représentait environ 9 000 euros pour une installation moyenne de 5 000 Wc. Aujourd’hui, ce coût est passé à 1,40 euro/Wc, soit 2 000 euros de moins.

De l’autre côté, le prix moyen d’un certificat vert est actuellement d’environ 66,93 euros pour les particuliers, ce qui est également nettement inférieur aux années précédentes. Cependant, le prix moyen devrait augmenter à l’avenir et tourner autour des 70 euros. Une somme qui reste malgré tout 10 euros de moins que lors des trois exercices précédents.

Quel mécanisme pour les autres Régions ?

Pour les habitants de Wallonie et de Flandre, les avantages liés aux certificats verts et aux incitations financières sont différents étant donné que le certificat vert n’existe plus dans les deux Régions. En Wallonie, le mécanisme de compteur qui tourne à l’envers est le principal moyen de soutien. Cependant, les panneaux solaires doivent être installés et réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2023. Après cette date, il ne sera plus possible d’en profiter.

Du côté de la Flandre, une prime est actuellement proposée aux ménages qui installent des panneaux solaires cette année. Cette prime s’élève à 150 euros par kilowatt-crête (kWc) jusqu’à 4 kWc, et à 75 euros par kWc supplémentaire jusqu’à 6 kWc, avec une prime maximale de 750 euros. Cependant, en 2024, le montant maximal de la prime sera réduit à 375 euros, et la prime disparaîtra totalement en 2025.