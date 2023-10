Cook&Book peut reprendre ses activités, Olivier Maingain dénonce un coup de Jarnac : “la confiance est irrémédiablement rompue”

Raison pour laquelle la commune a tenté d’empêcher le vote du plan de relance proposé la semaine dernière par Cook&Book alors que la procédure de médiation entre les deux parties était toujours en cours. Une tentative hors délai, note L’Écho. Le tribunal a donc validé le plan de Cook&Book, voté par la majorité des créanciers.

Woluwe-Saint-Lambert ira peut-être en appel de la décision du tribunal de l’entreprise. “Notre avocat analyse le jugement. S’il estime que les motifs et moyens sont suffisants pour aller en appel, nous irons”, commente le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert Olivier Maingain (Défi), qui voit dans l’attitude des responsables de Cook&Book “un coup de force, un coup de Jarnac par rapport au protocole de médiation”.

”Leur attitude est totalement inexplicable”

”Leur attitude est totalement inexplicable”, poursuit le Woluwéen, qui dénonce le comportement agressif des avocats et dirigeants de la librairie. “La manière dont les représentants de Cook&Book se sont comportés entraîne une rupture de confiance totale et irrémédiable. La société demande une procédure de conciliation et, en pleine médiation, tente un coup de force judiciaire, sans même nous prévenir.”

À lire aussi

Toujours est-il que, à ce stade, Woluwe-Saint-Lambert perd gros. La commune récupère pour l’instant 50 000 euros des 250 000 euros d’arriérés de loyer. “Nous sommes garants de la défense des intérêts de la commune sur le plan financier. S’il y a une chance raisonnable d’avoir gain de cause en appel, nous n’hésiterons pas.”

Pour autant, un contrat de bail lie les deux parties pour ces six prochaines années. La commune avait introduit une action devant le juge de paix pour la résolution du bail et le paiement des arriérés de loyer. Le protocole de médiation suspendait néanmoins les procédures judiciaires. La commune voit dans l’attitude de Cook&Book une volonté claire de rompre la procédure de médiation. Ce qui relancerait la procédure devant la justice de paix. “Cela dépendra de la décision du président du tribunal de commerce”, analyse Olivier Maingain. Et de l’éventuel appel de la commune.