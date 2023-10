La propagande politique dans le journal communal de Schaerbeek, c’est terminé : “les gens n’acceptent plus les pratiques du passé”

À un an des élections, voilà donc un relais dont devront se passer les élus de la Liste du Bourgmestre et les Verts. “Le Schaerbeek info était un organe de propagande d’un collège qui n’a plus de majorité”, analyse Matthieu Degrez. Pour le premier échevin Vincent Vanhalewyn (Écolo), l’idée n’est pas incohérente. “La loi va de toute façon obliger une période de prudence avant les élections mais, tant que tout le monde est sur un pied d’égalité, ça me va.”

Certes, l’idée du socialiste est louable car elle amène plus de transparence dans la communication officielle schaerbeekoise. Mais c’est un fait connu, le décrochage entre la politique et les citoyens se fait de plus en plus marquant et les derniers mois à Schaerbeek en sont la preuve. Dès lors, supprimer un canal de communication gratuit et distribué dans tous les foyers ne risque-t-il pas de creuser le fossé populiste ? “Au niveau de la société, il y a une évolution, analyse Matthieu Degrez. Les gens n’acceptent plus les pratiques du passé.”

À noter que les “tribunes politiques” publiées dans le Schaerbeek info, donnant la voix à l’opposition, resteront. Les éditos de Cécile Jodogne et Bernard Clerfayt, quant à eux, ne seront plus publiés.