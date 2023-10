L’interdiction de la consommation d’alcool dans l’espace public en voie de généralisation : il y a “une volonté d’harmonisation entre les 19 communes”

Une commune avait anticipé : dès l’adoption du RGP, Watermael-Boitsfort avait adopté un complément au règlement pour y intégrer toutes les dispositions du règlement communal non reprises dans le RGP. On y trouve des règles sur la sortie des sacs-poubelles, sur les affichages en rue, sur l’âge d’accès aux plaines de jeu et sur l’interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique. Ce complément permet d’entériner la mesure et de l’appliquer sur l’ensemble du territoire communal.

À lire aussi

Hier jeudi soir, le conseil communal d’Uccle a fait de même en adoptant le même complément au RGP. Auderghem fera de même lors de son conseil communal du mois de novembre. L’interdiction de la consommation d’alcool sera donc bientôt effective sur tout le territoire de la zone de police Marlow, qui regroupe ces trois communes.

Fini les petites bières au parc ? Pas du tout

La zone de police Marlow précise que cette harmonisation va faciliter leur travail. “Le problème des ordonnances localisées, c’est que parfois, le phénomène peut juste se déplacer en dehors du périmètre couvert par l’ordonnance et l’on ne sait plus rien faire.” Toutefois cette disposition d’interdiction reste “un outil pour les agents et n’est pas une interdiction totale”. Le texte stipule en effet que “la consommation des boissons alcoolisées, pures ou en mélanges, pouvant conduire le consommateur à perdre la maîtrise de ses actes nécessaire pour garantir sa sécurité ou la sécurité des personnes avec lesquelles il est en contact, ou qui l’amène à adopter un comportement agressif, excessivement bruyant ou incommodant pour les autres usagers de l’espace public ou pour les riverains” est interdite. “Il y a une vraie notion de nuisances, on ne cible pas les personnes qui boivent tranquillement une chopine dans un parc”, précise la commune d’Uccle.

À lire aussi

Néanmoins, le dispositif permet aux agents de saisir et détruire l’alcool en question et de délivrer une sanction administrative communale (Sac) à l’intéressé si nécessaire. Au final, l’appréciation reste variable. Anderlecht et Saint-Gilles avaient pris des ordonnances localisés cet été. La première a dressé 143 Sac en trois mois contre 15 pour Saint-Gilles.

Chacun sa popote

Pour la zone Marlow, l’harmonisation arrive donc “mais nous ne sommes pas la zone la plus sujette à cette problématique d’alcool.” Actuellement, c’est chacun sa politique. Anderlecht (Cureghem, Vaillance), Saint-Gilles (Parvis, Bethléem) Evere (avec une ordonnance très large qui couvre notamment la place Saint-Vincent, la place de la Paix, le rond-point Notre-Dame, la chaussée de Louvain et la place Jean de Paduwa) ont des ordonnances de police en cours, Schaerbeek également pour le quartier nord. Bruxelles-ville dispose d’un règlement propre depuis plusieurs années, récemment prolongé d’un an, mais pas sur tout son territoire (principalement le quart nord du pentagone avec le piétonnier jusqu’à Fontainas). D’autres communes ont déjà pris des ordonnances comme Koekelberg ou Woluwe-Saint-Lambert. Woluwe-Saint-Pierre, elle, réfléchit à une ordonnance pour la place Dumon. Bref chacun fait à sa sauce, autant de complexités qui nuisent au travail policier.

À lire aussi

Récemment, le point a été abordé en conférence des bourgmestres. Son président Benoit Cerexhe (Les Engagés) nous évoque “une volonté d’harmonisation” de la part des 19. “On veut travailler ensemble sur cette question. Aujourd’hui, les agents de police n’ont pas assez d’outils face aux nuisances occasionnées par la consommation sur la voie publique.” Cette harmonisation pourrait prendre la forme d’une modification directe du RGP ou d’un même complément au RGP adopté par chaque commune.

Dans la zone Midi, on nous glisse que le travail est en effet en discussion. Anderlecht a validé la généralisation sur l’ensemble de son territoire hier soir en conseil communal. Schaerbeek, pour sa part, tempère : “en conférence des bourgmestres aucun accord n’a été trouvé. Le débat est ouvert, il s’agit tout de même d’une restriction de la liberté sur la voie publique, les dispositions ne sont pas à prendre à la légère.”

Offrir de l’eau dans les festivals

Un aspect plus répressif semble donc se dessiner mais la prévention joue aussi son rôle. Un plan interfédéral pour la lutte contre l’abus d’alcool a été lancé en 2023. En charge de la problématique pour Bruxelles à la Cocof, Barbara Trachte (Ecolo) juge que le plan est “un bon premier pas” mais “que certaines propositions ne vont pas assez loin” notamment en ce qui concerne la limitation de la vente d’alcool dans les stations-service des grands axes (seulement interdite entre 22h et 7h) ou l’absence d’accord sur une interdiction plus large du marketing et de la publicité pour l’alcool.

À Bruxelles, la Cocof a lancé un plan de promotion de la santé qui reprend la prévention face aux problématiques de l’alcool. Un budget de 800 000 euros par an a été débloqué dans ce cadre mais l’enveloppe est à partager avec la prévention pour les autres drogues. Concrètement, cette somme finance des associations de terrains comme Pélican, Modus Vivendi, Eurotox ou Univers santé, mais aussi la tournée minérale. Ces projets sont étroitement liés au travail des services ambulatoires de la Cocof spécialisés en matière de drogue (légale et pas légale) et d’addiction pour un budget annuel de 7,8 millions d’euros.

Martin De Duve de l’association Univers santé rappelle qu’une campagne d’interdiction ne sera pas efficace sans campagne de communication : “aujourd’hui, c’est culturel mais il faut faire comprendre que l’alcool n’a pas sa place partout. Toute prévention est bonne à pendre. C’est le parent pauvre de la santé. La principale mesure serait surtout l’obligation pour les lieux festifs de proposer de l’eau gratuitement. Au final, les publics déjà précarisés et les jeunes qui n’ont pas beaucoup de budget sont les plus exposés à l’alcool parce qu’ils ne dépensent pas d’argent pour des boissons sans alcool.” Reste aussi la difficulté que certains publics en rue sont touchés pas d’autres addictions que l’alcool.