"Quand on monte à un arbre, il faut avoir son caleçon propre" : Boris Dilliès tacle un conseiller Défi en plein conseil communal

Uccle a en effet l’une des conventions pour ce type d’évènement les plus strictes. Elle se l’est imposée à elle-même notamment suite à un groupe de travail sur la question du bien-être animal à la foire. Cette convention n’a visiblement pas été respectée sur certains points lors de l’édition 2023, notamment sur la taille des enclos. Toutefois aux yeux des réglementations régionales, aucune infraction n’a été constatée par Bruxelles Environnement venue sur place pour un contrôle. Il a simplement été conseillé à la commune de travailler sur les zones d’ombre et sur la taille des cages pour les volailles.

Le sujet est revenu à l’ordre du jour du conseil communal de ce jeudi suite à une interpellation d’Emmanuel de Bock en citant Gandhi dès son introduction : “On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière avec laquelle il traite ses animaux.” Le conseiller a interrogé notamment sur le respect de la convention uccloise lors de cette foire.

"Mr De Bock était peut-être aveugle pendant 10 ou 20 ans"

Sur le fond, on n’apprendra pas grand-chose de neuf, mis à part que, depuis ses origines, la foire a évidemment évolué et que les points d’attention des éditions précédentes, notamment l’accès à l’eau n’importe quand pour les animaux, étaient réglés.

Sur la forme par contre, le bourgmestre Boris Dilliès n’a pas manqué d’épingler le conseiller d’opposition : “Monsieur De Bock a répandu une grande boue par rapport au travail qui a été fait (d’amélioration des conditions de détentions des animaux). Un événement devant lequel il est passé pendant 15 ans sans jamais rien avoir à redire. Depuis que je suis bourgmestre, on a pris des mesures. Mr De Bock était peut-être aveugle pendant 10 ou 20 ans. Cette année, il est arrivé bien tard après le début du cortège (qui fait le tour de la foire). Dommage de venir salir pour salir. On fait la politique comme on peut, et comme on veut. On peut aussi décider de faire de la politique de manière abjecte. Vous avez cité Gandhi, mais moi j’aime beaucoup ce proverbe africain : quand on veut monter à un arbre, il faut avoir son caleçon propre. Le problème ici, monsieur De Bock c’est que votre caleçon est crasseux.”

"Des propos abjects, sales et grossiers"

En réplique, le chef de groupe Défi déplore n’avoir reçu aucune réponse sur le respect de la convention ratifiée par le conseil communal : “Ça ne répond pas à la question principale sur la convention proposée. On vote des conventions les plus strictes en région bruxelloise. On demande des enclos très larges. Soit c’est du vent et vous dites “on s’en fout,” soit on les fait respecter. En attendant vous avez fait voter ces conventions. J’aurais aimé une prise de conscience. Non. Il faut salir. Tout ce qui vient de l’opposition ici n’est pas bon. En réalité, on vous demande que les textes qui sont votés ici soient respectés. C’est votre responsabilité.”

Le groupe Défi a dès lors quitté la séance après cette question dénonçant “des propos abjects, sales et grossiers. Vous n’être pas digne d’être bourgmestre, Monsieur le bourgmestre. Vous avez déshonoré cette fonction ce soir.” Les propos du bourgmestre ont aussi été condamnés par le groupe Uccle en Avant.