"Tim Burton le Labyrinthe", une expérience immersive à mi-chemin entre expo grand public et fan service (PHOTOS)

L'Etrange Noël de Monsieur Jack. ©A. Lo.

Dispositif scénique

Tim Burton ne s’en cache pas : il n’est pas à l’initiative de ce dispositif scénique inspiré de l’univers de ses films. Mais il cautionne sans réserve cet événement à mi-chemin entre l’exposition et la “fête foraine” selon son expression. Ce Labyrinthe de Tim Burton, conçu par les Espagnols de Let’s Go, ravira autant les familles que les fans purs du réalisateur.

On y entre par la bouche de quelque ogre aux dents acérées. Au centre d’une spirale, motif visuel récurrent de ses œuvres, un gros buzzer rouge indique au visiteur laquelle de quatre portes choisir. Chaque parcours donne ensuite accès à une quinzaine de salles (sur vingt-trois), chacune recréant un univers emblématique d’un de ses films ou de son œuvre.

La part belle est faite aux œuvres les plus débridées ou personnelles de Burton : Les Noces funèbres (2005), Edward aux mains d’argent (1990), Charlie et la Chocolaterie (2005) ou L’Étrange Noël…

Des créatures clownesques. ©A. Lo.

Déambulation ludique

La déambulation se veut ludique dans les méandres de l’imaginaire débridé de l’artiste. Au risque d’entretenir le mythe de l’auteur spontané, qui créerait comme s’il n’avait jamais vu un film, lu un livre, admirer un tableau. Ode à l’auteur et son imaginaire. Mais cette composante est une autre histoire…

”Il fait partie des gens qui comprennent la beauté et l’art, et la manière dont ces deux notions se recoupent pour se traduire en quelque chose qui parle aux gens” peut-on lire dans une citation appropriée de Paul Reubens alias Pee Wee Herman qui lui a permis de réaliser son premier long métrage.

La forêt de champignons d'Alice. ©A. Lo.

Les plus jeunes s’amuseront des mannequins grandeur nature des protagonistes des films de Burton ou s’amuseront au milieu des champignons géants d’Alice au Pays des Merveilles.

À moins de passer leur chemin, les plus pointilleux oublieront le temps de la visite les polémiques qui ont accompagné ces dernières années Johnny Depp, l’acteur fétiche du réalisateur, représenté sous diverses incarnations dans plus de la moitié du parcours.

Edward aux mains d'argent. ©A. Lo.

150 œuvres originales

Le clou du parcours est constitué par les quelque cent cinquante dessins ou peintures originales de la main de Tim Burton. L’ancien animateur du studio Disney ne peut en effet concevoir un film sans commencer par jeter sur papier des dessins de personnages, de décors ou d’objets. Il dessine tout le temps : pour tromper le stress d’une réunion qui l’ennuie, d’une conférence de presse. Ses dessins sont une fenêtre sur son esprit. Ses carnets de croquis, dit-il, sont “son journal intime”. Il est obsédé par “les singularités”.

Les Noces funèbres. ©A. Lo.

On peut constater que certaines de ses premières idées sont parfois bien plus sombres et inquiétantes que le résultat final (comme son premier croquis du Joker pour Batman, 1989, très flippant…) Une salle présente même sur un mur un court métrage inédit mettant en scène un affrontement entre des petits monstres (on pourrait y voir une métaphore tragicomique des démons de la nature humaine…).

Statistiquement, trois cents variantes du parcours sont possibles selon les organisateurs. Force est de constater que les “nœuds” que constituent plusieurs salles incontournables réduisent dans le fait les variantes à deux parcours principaux – moyennant un minimum d’attention.

Tour&Taxis, Bruxelles Réservations en ligne : timburtonexhibition.be 22 à 26 euros