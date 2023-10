Numérisation de l’administration : à Saint-Josse, les élus d’accord sur la prolongation de guichets physiques, mais s’écharpent sur la forme

À lire aussi

En clair, la liste du bourgmestre voulait, à travers cette motion, assurer que des guichets physiques perdureraient quoi qu’’il arrive – l’ordonnance du gouvernement bruxellois ayant perdu cette garantie après la deuxième lecture du texte affirment les élus, a contrario du ministre Clerfayt. Cette motion, les socialistes ont voulu l’amender en demandant que les guichets restent ouverts jusque 16 heures, soit 3 heures de plus qu’actuellement. “Pour Emir Kir, c’est juste un problème régional, avance le chef de socialistes dans l’assemblée tennodoise, Philippe Boïketé. Mais nous ne sommes pas là pour faire le procès de la région. Notre approche, c’est qu’il faut plusieurs canaux, du numérique mais aussi du physique si les gens le veulent. Mais ça ne doit pas être un vœux pieu. Il faut garantir l’accès aux guichets jusque 16 heures.”

Chez le bourgmestre et ses proches, ça ne passe pas. Mohammed Jabbour, échevin (notamment) de la Démographie, des Travaux publics et de la Propreté semblait ne pas vouloir même toucher les amendements socialistes, si bien qu’il les a laissés tomber au moment de leur distribution. “On est ouvert 27 heures par semaine, assure Emir Kir, on est la commune la plus ouverte de la région bruxelloise ! Il y a un back-office à faire en plus de ça. Mais quand on ne sait pas le fonctionnement des choses, on en invente.” Le maïeur, qui qualifie la proposition d’absurde et hors sujet, clame qu’aucune plainte contre le fonctionnement de l’administration n’a jamais été déposée et assure que sa motion a été saluée par le secteur associatif.

L’amendement du PS qui a reçu le soutien du MR a finalement été rejeté par la Liste du Bourgmestre et la Liste Communale, Ecolo s’étant abstenu. La motion, elle, est bien passée.