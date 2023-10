Vers 00h50 une ambulance 112 et un SMUR ont été appelé à Laeken avenue Jean de Bologne pour une intervention médicale urgente à domicile. Pendant l’intervention l’ambulance 112 des pompiers de Bxl a été volée. Grâce au système Track & Trace le véhicule a pu être localisé et récupéré dans la rue Gustave Schildknecht également à Laeken. Les clés du véhicule avaient disparu. Une enquête judiciaire est ouverte. Un inventaire du véhicule est en cours pour vérifier s’il y a eu vol.

Un peu plus tard, vers 02H50, une ambulance a été diligentée à St-Josse-ten-Node, chaussée de Louvain, dans le tronçon entre la place Madou et la place St-Josse, pour un blessé sur la voie publique. Pendant l’intervention un énergumène avait, à plusieurs reprises, perturbé le bon déroulement de du travail des services de secours et ne donnait aucune suite aux injonctions. Soudainement cette personne a exhibé un couteau pour menacer les intervenants et la police sur place. La police, heureusement qu’ils étaient présents sur place, a maîtrisé l’individu. Pendant cet action leurs armes de service ont été dégainées. Ici également un devoir judiciaire est ouvert pour clarifier l’incident. Le service d’Aide aux Victimes de la police de la zone BruNo est intervenu pour apporter le soutien psychologique aux ambulanciers concernés. Un des collègues était tellement traumatisé par les faits qu’il n’ a pas su continuer sa garde. Un suivi sera assuré sur le long terme. Le blessé a, quant à lui, été pris en charge par une autre ambulance.