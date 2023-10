Dix artistes et projets distingués par les Golden Afro Artistic Awards

Organisés par le magazine culturel belge Brukmer, les Golden Afro Artistic Awards 2023 décernent, chaque année, un prix à dix artistes ou projets artistiques choisis par des spécialistes du monde culturel.

Parmi les personnes récompensées, on retrouve Teddy Mazina, photographe-artiviste (mêlant art et activisme) de la mémoire politique de son pays, le Burundi. Meskerem Mees, âgée de 22 ans, a quant à elle captivé le monde de la musique avec sa guitare acoustique, sa voix céleste et sa poésie. Figure encore Alessandra Seutin, pointure mondiale de la danse, performeuse et créatrice pluridisciplinaire, et née de parents belges et sud-africains au Zimbabwe.

Le coup de cœur du jury va au "Collectif faire-part", regroupant un ensemble d'artistes belges et congolais, et dont la volonté est de "raconter autrement et à travers le cinéma, de nouvelles histoires sur le Congo et la Belgique dans la complexité des relations les unissent".

Le thème de cette 8e édition, "Ujamaa" (la "communauté" ou "famille élargie", en swahili), a été choisi "pour incarner un message puissant d'unité, de partage et d'égalité, en rejet de toutes formes de discrimination, qu'elles soient basées sur la race, la langue ou les croyances religieuses", a souligné l'organisateur de la cérémonie, Nel Tsopo, dans un communiqué.

"Notre souhait est d'offrir un nouveau regard, apporter de la reconnaissance, dévoiler les perles cachées tout en proposant une vision plurielle de la réalité socioculturelle bruxelloise, belge et européenne", a-t-il ajouté.

Depuis 2016, plus de 70 artistes ont été valorisés aux yeux du grand public grâce Golden Afro Artistic Awards. Parmi eux, le danseur Aurel Zola, l'humoriste Kody, la danseuse Jeny BSG, le groupe Yellow Straps ou encore l'actrice Babetida Sadjo (première actrice noire lauréate des Magritte), qui ont toutes et tous vu leur carrière évoluer après avoir été primés.

La cérémonie, retransmise en direct sur BX1, avait lieu depuis quatre ans au Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Elle se tient cette année au Studio 4 à Flagey.