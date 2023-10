À leur arrivée, les soldats du feu découvrent un feu pleinement développé. “Un habitant s’était réfugié sur son balcon en façade arrière, indique le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. Un échelier a pénétré dans l’habitation via l’auto-échelle pour évacuer la personne en l’équipant d’une cagoule de sauvetage branchée sur l’appareil respiratoire du pompier. Cette personne et l’occupant de l’appartement sinistré avaient inhalé de la fumée et ont été évacués vers l’hôpital. Le reste des habitants sains et saufs.”

©Siamu

©Siamu

L’origine de l’incendie reste à déterminer et cinq appartements sont inhabitables : le duplex en façade arrière du 3e (dégâts des eaux), les 2 duplex du 4e (incendie) et les 2 appartements au 5e (dégâts de fumée et de suie). Ces habitants sont pris en charge par la police de la zone Marlow et les services communaux d’Uccle.

”La personne du 4e a eu l’excellent réflexe de fermer la porte de son logement en évacuant. La personne du 5e a eu, également, le bon geste de se réfugier sur son balcon et de signaler sa présence aux services de secours.” L’intervention s’est terminée vers 06 h 30.