Le premier permis a dû être modifié notamment pour accueillir plus de places de vélo, la Société de logement de la région Bruxelles Capitale (SLRB) revient avec son projet de 206 logements à deux pas de l'hôpital, boulevard Henri Simonet. Ce site du Foyer anderlechtois devrait accueillir deux bâtiments.







© OpenPermits



Les appartements seront principalement d’une et deux chambres, mais quelques modules monteront à 3, 4 ou 5. En sous-sol, 87 places de parking seront disponibles et 407 pour des vélos. Le projet compte sur la proximité avec le terminus de la ligne de métro 5 pour faciliter la mobilité. L’enquête publique concernant ce projet a commencé mardi et durera un mois.

Ces logements sociaux seront destinés au marché locatif. Il y a un an, le fonds du logement inaugurait 64 logements, cette fois destinés à l'acquisition “pour un coût raisonnable”. Le quartier entier est appelé à se transformer. Le projet privé Erasmus Garden est jouxté celui de la SLRB. Une école devrait aussi voir le jour.