La situation sanitaire bruxelloise reste "inquiétante", rappelle la Cocom, qui dévoile les derniers chiffres au 31 août, en "appelle à la prudence" et insiste sur "l'importance de respecter toutes les mesures en vigueur, notamment lors d'un retour de l'étranger, pour faire en sorte que la rentrée scolaire et le retour au travail se fasse en toute sécurité et sérénité".

Le taux d'incidence (c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants) continue d'augmenter : il atteint maintenant le taux de 550 le ce jeudi 2 septembre, contre 512 il y a sept jours. "Nous constatons la plus forte augmentation dans les catégories d'âge les plus jeunes (jusqu'à 19 ans), mais le nombre d'infections dans les catégories d'âge plus élevées est également en hausse, notamment pour les 60-79 ans", commente la Cocom.

Le taux de positivité (soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués) augmente et passe de 7,0% le 26/08 à 7,5% ce jeudi. En revanche, le nombre de tests effectués est en baisse par rapport à la semaine dernière, avec une moyenne de 7 400 tests par jour ce jeudi. La valeur R (soit le nombre d’infections provoquées par une personne malade) est quant à lui en légère augmentation et s'élève à 1,05 aujourd'hui contre 1,03 le 26 août dernier.

Les admissions dans les hôpitaux augmentent

Le nombre d'hospitalisations poursuit sa hausse et passe de 191 il y a sept jours à 209 hier. Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois diminue légèrement: il est de 68 le 26 août, contre 66 hier. "Néanmoins, les 21% du taux d'occupation des services de soins intensifs bruxellois ont été atteints, ce qui est très inquiétant." Un point positif : très peu de personnes actuellement admises dans les unités de soins intensifs n'a été entièrement vaccinée.

Enfin, le nombre de décès reste stable avec 7 personnes décédées ce jeudi

"Nous appelons chacun à prendre ses responsabilités et à rester prudent pour contribuer à une reprise sereine de l'année scolaire et de la vie professionnelle : respectez les gestes barrières, faites-vous vacciner, et faites-vous tester et/ou mettez-vous en quarantaine si nécessaire."