Mardi dernier, très tôt dans la matinée, la police a interpellé trois personnes dans un véhicule roulant à vive allure. Une forte odeur de cannabis émane de l’habitacle du véhicule. La conductrice, connue pour 40 faits judiciaires dont huit de détention de drogues, est retrouvée en possession de quatre pacsons de marijuana d’un poids total proche des huit grammes ;

Le passager avant, ne détient aucun document d’identité sur lui et se présente sous deux fausses identités aux policiers dont être prétendument le frère de la conductrice, ce que cette dernière dément signifiant ne pas connaître l’homme à ses côtés. Il finira par décliner sa véritable identité, à savoir celle d’une personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle l’obligeant notamment à ne pas commettre de nouvelles infractions et à se tenir éloigné du milieu toxicophile. Il fait également l’objet d’un signalement à rechercher. Il est déjà connu des services de police pour 47 faits dont 24 en lien avec les stupéfiants. Il détient sur lui également près de 8 grammes de marijuana ainsi qu’une effriteuse.

Le passager arrière, connu pour 64 faits dont 35 de drogues, détient pour sa part un joint, une effriteuse ainsi que 2 pacsons de marijuana qu’il a pris le temps de dissimuler dans ses sous-vêtements. Aussi, la perquisition menée à son domicile permettra aux enquêteurs de mettre la main sur deux mallettes contenant en tout et pour tout 21 175 euros ainsi que 316 grammes de cannabis répartis en nombre de sachets de quantités diverses.

La police trouve aussi un peu plus de 5 grammes de cocaïne, une grande quantité de sachets de conditionnement vides, plusieurs GSM et une balance de précision. Au domicile de la conductrice : 200 sachets de conditionnement vierges, une balance de précision, 650 euros et un passeport au nom de son passager avant qu’elle a déclaré lors de son contrôle d’identité ne pas connaître.

La police ont procédé à la saisie totale de près de 330 grammes de marijuana, de 5 grammes de cocaïne, de 22 055 euros ainsi que de matériel de conditionnement. Les trois suspects ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles.