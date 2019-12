La zone basses émissions entre en vigueur mardi pour les véhicules de norme Euro 3.

Les navetteurs ont pu lire ces avertissements affichés sur les panneaux lumineux qui garnissent les tunnels d’entrée dans Bruxelles. Dès ce 1er janvier, les véhicules de norme Euro 3 sont interdits de circuler dans Bruxelles. C’est la nouvelle phase du plan bruxellois lancé sous la précédente législature. Le non-respect des critères d’accès de zone de basses émissions bruxelloises entraîne une amende de 350 €. Le contrôle se déroule sur base de la plaque d’immatriculation du véhicule et est effectué à l’aide de caméras .

"La zone de basses émissions a un impact positif net sur le nombre de véhicules très polluants en circulation sur nos routes, et donc sur la qualité de l’air que les Bruxellois respirent au quotidien", rappelle le porte-parole d’Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de l’Environnement

En janvier 2019, le nombre moyen d’infractions par jour était de 693. Début octobre, le nombre d’infractions avait diminué jusqu’à 260 infractions par jour en moyenne. Pour l’année 2019, 5 981 avertissements (01/01-31-03) et 7 592 amendes (01/01- 26/9) ont été envoyés par Bruxelles Fiscalité. Ce chiffre risque de repartir à la hausse dès janvier avec le grand nombre de véhicules qui se retrouveront interdits de circuler à Bruxelles.

Ainsi, selon la Febiac, 226 291 voitures immatriculées en Belgique sont de norme Euro 3 et sont concernées par l’interdiction. Parmi eux, on trouve 73 833 voitures immatriculées en Wallonie. On trouve également 16 129 voitures diesel en Région bruxelloise, selon la Febiac.

Pour ces usagers, la situation est la plus problématique. Ils devront soit détruire le véhicule dans un centre agréé, avec une prime à la clé (prime Bruxell’AIR) si le propriétaire s’engage à renoncer à toute nouvelle immatriculation pendant un an. Soit le revendre en seconde main.

Dès 2022, la phase suivante entrera en vigueur. Elle concernera 249 496 diesels Euro 4 circulant en Wallonie, contre 439 869 en Flandre et 58 122 à Bruxelles.

Des zones similaires existent à Anvers et Gand et des projets pilotes vont être lancés à Namur et Eupen, avant peut-être d’autres villes wallonnes. Derrière ces chiffres se dessinent des situations problématiques. La DH a voulu leur donner un visage en les invitant à témoigner de leur situation personnelle.

(...)