A la date du 13 août, Muriel Thonard et sa fille Alicia, âgée de 18 ans, sortent du marché de Bockstael, déplacé place Willems pendant les travaux de la place. "Elle finissait de manger son hamburger acheté sur le marché quand elle s'est fait verbalisée par des policiers. Elle leur a dit qu'elle mangeait et a remis tout de suite son masque". La mère de famille a pensé à un simple avertissement.



Hier, jeudi, elle est tombée de haut. Dans son courrier : une amende d'un montant de 250 euros adressée à sa fille. "C'est extraordinaire. Elle n'a que 18 ans et n'a jamais rien fait et là, une amende de 250 euros, directement. Elle vient de commencer un travail en alternance avec le Cefa et touche seulement 380 euros par mois".



La porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles, Ilse Van de Keere rappelle que toute personne ayant reçu un PV peut le contester. 'Il doit y avoir un numéro de téléphone et une adresse e-mail. Elle doit réagir et peut contester cette amende. Elle doit le faire rapidement après réception du courrier. Il y a une date limite inscrite sur le document".

Et de réagir sur l'absence d'indulgence de la police dans cette situation : "Je ne connais pas la situation mais je rappelle que le masque était obligatoire dans les axes commerçants et les marchés bien avant l'obligation généralisée sur tout le territoire. Pour les rues commerçantes, c'était clair".