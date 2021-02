Le conseil communal de ce jeudi 25 février a renouvelé le règlement prévoyant l’octroi d’une prime de 250 euros à l’acquisition d’un vélo électrique, d’un kit d’adaptation électrique pour vélo ou d’un vélo cargo (électrique ou non). Une seule prime est octroyée par ménage au cours d’une période de trois ans. La prime doit être sollicitée dans les trois mois de l’acquisition du vélo.

"L’objectif demeure de soutenir les Ucclois qui décident de modifier leurs habitudes dans le sens d’une mobilité durable, qui font le choix de recourir le plus possible au vélo dans leurs déplacements quotidiens. Le budget a été revu à la hausse cette année afin de répondre à la demande croissante des citoyens en la matière. En 2020, ce sont pas moins de 686 primes qui ont été octroyées, soit plus du double par rapport à 2019, où 301 dossiers avaient été traités", explique Thibaud Wyngaard, échevin de la Mobilité (Ecolo).

Cette mesure s’inscrit dans la droite ligne des priorités fixées par la Déclaration de politique générale communale et répond à l’un des objectifs du plan régional de mobilité Good Move, à savoir quadrupler l’utilisation du vélo d’ici 2030.

" Les demandes de primes qui avaient été introduites fin 2020, dans le respect du règlement alors applicable, mais qui n’avaient pu être honorées restent éligibles au nouveau règlement. Pas d’inquiétude à cet égard ", conclut Thibaud Wyngaard.

Le règlement 2021 sera d’application dès sa publication, qui devrait intervenir dans les prochains jou