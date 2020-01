En collaboration avec le fournisseur d’Énergie Eneco, le RSCA a récemment installé 272 panneaux solaires sur le toit du bâtiment de formation du centre de jeunesse. Ainsi, le club rend sa production d’électricité écologique et la marque répond à la "Vision énergétique 2030".

Grâce à cette coopération avec Eneco, les supporters et les employés pourront investir dans ces panneaux et tirer les bénéfices de cette installation par le biais de "crowdlending". Si les fans prêtent un montant limité à Eneco pendant 4 ans, ils peuvent bénéficier d’un rendement brut de 4 % et récupérer leur investissement initial après la date d’expiration. Le crowdlending est une forme spécifique de financement participatif dans laquelle les employés prêtent de l’argent pendant un certain temps. Le club et Eneco prévoient de lever 100 000 euros de capitaux grâce à ce crowdlending. En effet, le RSCA compte 1,2 millions fans et 250 employés et l’investissement minimum est de 50 euros.

Chaque année, les panneaux produiront au moins 20 % de la consommation totale d’électricité du club bruxellois de Neerpede, ce qui signifie une économie d’au moins 10 000 euros pour le RSCA sur une base annuelle. Avec cet investissement, le club veut répondre à l’ambition d’avoir des activités de production totalement neutres sur le plan climatique d’ici 2025.

"Le RSC Anderlecht, en tant que club bruxellois, veut agir dans cette direction avec ses fans et ses employés. Cette mesure est un premier pas concret vers l’amélioration significative de la durabilité du club", souligne Jo an Biesbroeck, PDG du RSCA.

"Cette initiative rend visible et concrète la transition énergétique pour chaque investisseur et pour chaque personne qui se rendra au centre de formation", se réjouit par ailleurs le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo).