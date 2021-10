La Région de Bruxelles-Capitale a approuvé l'octroi d'un budget de 3,5 millions d'euros de subventions à quelque 200 clubs sportifs bruxellois destinés aux jeunes pour la saison 2021-2022. Les projets sélectionnés contribueront à l'image nationale et internationale de la Région et au renforcement d'une identité typiquement bruxelloise où la solidarité, l'émancipation, l'intégration et la diversité sont centrales.

L'idée de base de cette ligne de subvention est que le sport et les activités sportives sont non seulement importants et sains dans un environnement urbain, mais qu'ils contribuent également à renforcer la cohésion sociale et l'attractivité de la Région de Bruxelles-Capitale. Le sport favorise également l'intégration sociale des jeunes.

Ce soutien aux clubs sportifs pour les jeunes contribue à l'objectif régional de promotion de l'image de la Région de Bruxelles-Capitale et de développement de son identité.

"Cette année, l'appel à projets s'est à nouveau concentré sur la possibilité de construire une identité bruxelloise à travers les clubs et leurs activités et de contribuer à une image positive de la Région de Bruxelles-Capitale, même bien au-delà de ses frontières", déclare le ministre bruxellois Sven Gatz, responsable de l'Image de Bruxelles. "La Région doit être explicitement mentionnée dans l'infrastructure du club, dans sa communication et dans l'équipement porté par ses joueurs. Le club doit donc se présenter comme un club bruxellois. Les projets qui remplissent cette condition de manière satisfaisante ont été prioritaires dans la distribution des subventions."

Ministre-président Rudi Vervoort : « Je suis ravi cette année encore de financer un appel à projets qui porte sur les possibilités de construire une identité bruxelloise à travers les clubs et leurs activités et de contribuer à la diffusion d'une image positive de la Région au sein de celle-ci mais surtout en dehors de ses frontières. Je suis par la même occasion particulièrement fier d’aider à la formation des jeunes dans les clubs professionnels mais aussi dans de nombreux clubs amateurs, toutes disciplines confondues. »

Les clubs sélectionnés recevront un paquet promotionnel dynamic.brussels pour promouvoir le city marketing de la Région et mettre en valeur l'identité visuelle du programme. Les projets ont été divisés en plusieurs catégories : les initiatives des clubs de football, de basket-ball et de hockey qui sont actifs dans une ligue nationale (première, deuxième ou troisième division) et dans des compétitions européennes, ayant ainsi un impact national et international sur l'image de Bruxelles. Dans ce groupe, 20 projets ont été sélectionnés pour un budget total de 1 347 500 euros.

Sont également éligibles les projets de nature régionale ou supra-locale, dont la portée dépasse le niveau d'un club amateur et qui ont un impact sur une plus longue période. Dans ce groupe également, 20 initiatives ont été sélectionnées, pour un budget total de 800 000 euros.

Enfin, 161 projets impliquant des clubs amateurs bruxellois et des initiatives locales organisant des activités sportives pour les jeunes ont été sélectionnés, pour un budget total de 1,35 million d'euros.