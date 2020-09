Les citoyens qui désirent participer à cette activité peuvent s’inscrire via le site web de la campagne https://400toits-daken.com/face-a-face-pour-un-logement-2020/

L’objectif de la semaine "Face-à-face pour un logement" est d’aller à la rencontre des personnes vivant en rue dans la région de Bruxelles-Capitale. Les deux premières éditions en 2017 et en 2018 furent un grand succès grâce à la présence de près de 300 bénévoles et à la rencontre de 500 à 600 personnes sans-abri chaque année.

Pour les bénévoles ayant participé, il s’agissait d’une expérience citoyenne mémorable, comme en témoigne Charlotte, bénévole reporter lors de l’édition 2017 : "De Brouckère, 22h. Ce soir je me trouve en face du cinéma, non pas pour aller voir un film mais parce que je prends part à la campagne 400 Toits, synonyme d’espoir et de renouveau. 400 Toits c’est plus de 300 bénévoles, trois jours de maraude mais aussi et surtout une mobilisation citoyenne qui est belle à voir. Ce que je garde en mémoire de cette expérience, c’est un formidable élan de solidarité de la part de personnes qui ont décidé de donner un peu de leur temps pour s’attaquer à la problématique du sans-abrisme à Bruxelles."

Bruss'Help (anciennement La Strada) a évalué à 759 le nombre de personnes dormant en rue en 2018. La campagne entend aller à la rencontre des personnes qui n’ont pas encore été interviewées afin de capturer une image la plus réaliste possible du public sans-abri bruxellois. L'action du "Face-à-face pour un logement" permettra de connaître chaque personne sans-abri par son nom, d’identifier ses besoins tant sociaux que médicaux et d’imaginer les solutions de logement. En d’autres termes, l’objectif est de définir des réponses adaptées à la spécificité des besoins du public sans-abri.

Plusieurs profils de bénévoles sont possibles : le bénévole Face-à-Face (Interviewer les personnes sans-abri), le bénévole Reporter (Documenter le Face-à-face pour un logement), le bénévole Accueil (Organiser l’accueil des bénévoles Face-à-face) et le bénévole Dactylo (Encoder les données recueillies). Les bénévoles Face-à-face et Reporter doivent obligatoirement suivre une formation (gratuite et en français) parmi les dates suivantes : lundi 21 septembre (18h30-22h), mardi 22 septembre (18h30-22h) ou mercredi 23 septembre (18h30-22h).