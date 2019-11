Des caméras externes contre les agressions de pompiers à l'étude.

Le service interne de prévention et protection du travail a enregistré cette année jusque mi-octobre 32 agressions (verbale, physique, menace, caillassage etc.) à l’encontre des pompiers de Bruxelles. Suite à ces agressions à répétition contre les pompiers bruxellois, la députée MR Françoise Schepman a interrogé, lors de la commission Affaires Intérieurs du parlement bruxellois mardi matin, Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d'État bruxellois en charge de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente.

Pascal Smet déplore bien entendu ces faits et a abordé la question avec les représentants des syndicats, la direction et de la presse. "En réaction aux agressions dont est victime son personnel, le Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) a entrepris des actions en vue de permettre une intervention plus efficace et plus sûre du service en cas de désordre urbain ou dans les secteurs sensibles, a indiqué le Secrétaire d’État.

"L’utilisation de caméras externes permettant l’identification est actuellement à l’étude au sein du Siamu. Il s’agit d’examiner la manière dont elles peuvent être intégrées dans le fonctionnement du service sans enfreindre les règles relatives au respect de la vie privée".