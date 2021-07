Le Siamu (Service d'incendie et d'aide médicale urgente) de Bruxelles relaie l'appel du centre de crise national : "Prière de ne plus organiser des initiatives de collectes mais de verser de l'argent ou de se mettre à disposition de la Croix-Rouge comme volontaires".

© D.R.



Ce dimanche, 32 pompiers bruxellois (deux officiers, cinq sous-officiers et 25 coporaux et pompiers) sont partis pour la province de Liège suite à la catastrophe des intempéries de cette semaine. Ils sont partis en appui aux briagades locales avec des véhicules logistiques comme quatre autopompes et plusiuers pompes sumersibles.