La résidence Van Aa, dépendante du CPAS d'Ixelles fait face à une vague de cas positifs. 32 personnes ont été testées positives au Covid-19 suite à un test mené mercredi dernier. Les visites sont suspendues jusqu'au 2 février. Les résidents avaient tous reçu une première dose du vaccin le 14 janvier dernier.

"Aucune personne n'est hospitalisée, seules deux résidents ont des symptômes légers, les autres sont asymptômatiques", explique le président du CPAS Hassan Chegdani (PS). "Ces personnes sont isolées dans leur chambre. Elles bénéficient d'un suivi psychologique. Elles peuvent également entrer en contact avec leurs familles via des tablettes que nous mettons à leur disposition. Les membres du personnel seront testés ce mardi."

Pour l'heure, on ne sait pas si ces résidents sont positifs au variant britannique ou sud-africain. "Nous travaillons en étroite collaboration avec Iriscare et trois médecins coordinateurs. La situation est sous contrôle", poursuit le président du CPAS, qui précisent les résidents recevront leur second vaccin la semaine prochaine.

La résidence Jean Van Aa accueille 165 résidents. L'autre maison de repos gérée par le CPAS d'Ixelles - Les Heures Douces - ne présente aucun cas positif au Covid-19.