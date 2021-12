Les activités subventionnées devaient se dérouler du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, être organisées à fréquence hebdomadaire et s’adresser à un public précarisé pour lui permettre de (re)découvrir les joies du sport.

« Les études le prouvent, les femmes pratiquent moins de sport que les hommes, quel que soit leur niveau de revenu, leur niveau d’éducation ou leur âge. Parmi les femmes, ce sont celles dont le revenu et le niveau d’éducation sont le plus faible qui font le moins de sport. L’objectif de cet appel à projets est de répondre à cette double injustice en finançant des activités de sport-loisir accessibles. Il s’agit de permette à ces femmes de participer à des séances de yoga, de marche nordique, de boxe cardio ou d’aquagym. Pour ce faire, j’ai décidé d’octroyer un budget exceptionnel de 325.000€ à cet appel à projets 2022, soit une augmentation de plus de 50% par rapport au budget des appels à projets ‘sport au féminin’ 2020 et 2021 » précise Nawal Ben Hamou.

Pas moins de 59 clubs et ASBL bénéficieront d’un soutien de la Cocof, ce qui leur permettra de développer une offre sportive adaptée et de lancer des partenariats avec des ASBL de quartier pour parvenir à toucher ce public qui en temps normal, pousse rarement la porte d’un club sportif.

« Se lancer dans une activité physique régulière, c’est non seulement se réapproprier son corps et l’entretenir, mais c’est aussi se vider l’esprit et recréer du lien en dehors du foyer ou du travail. La sédentarité a de nombreuses conséquences néfastes sur la santé des Bruxelloises (surpoids, ostéoporose, dépression, etc.), cet appel à projets vise à y remédier en proposant des activités sportives de qualité à un prix abordable » conclut Nawal Ben Hamou.