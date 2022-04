La répartition des réfugiés en Belgique a été calculée sur base de population. Ainsi, Bruxelles devrait en accueillir 10% soit 20 000 personnes (la Wallonie 30 % et la Flandre 60%). Pourtant les premiers chiffres de Fedasil montrent que 35 % des réfugiés restent dans la région après leur enregistrement. Un chiffre qui peut s’expliquer notamment par le fait que Bruxelles centralise l'accueil lors des premiers jours sur le territoire. Le ministre-président Rudi Vervoort (PS) se dit favorable à l’ouverture d’autres centres d’enregistrement ailleurs dans le pays. Pour l’instant, celui de Bruxelles au palais 8 du Heysel, reste le seul. Le ministre-président a rappelé l’importance de la loyauté entre les régions et au niveau fédéral. "Il ne faut pas tout laisser à Bruxelles." Mi-mars, il a envoyé un courrier au fédéral pour demander le déclenchement d'une phase fédérale de gestion de crise. Aujourd'hui nous sommes dans une phase provinciale.

La stratégie se base sur 20 000 personnes



Même si le nombre de réfugiés peut-être sous-estimé, la prévision représente déjà un défi pour Bruxelles : 20 000 nouveaux bruxellois autrement dit, 10 fois plus que les prévisions annuelles du bureau des plans avant la crise qui annonçait 1900 nouveaux habitants par an. C'est 10 fois plus de demandes de protection internationale que ce que la région fait normalement en 1 an. Pour gérer cette situation, Bruxelles prévoit un ajustement dans le budget d’environ 100 Millions d’euros qui seront principalement orientés vers le soutien à la commune, les solutions de logements et l’accès à l’emploi.Pour accueillir les 20 000 personnes, la région l’assume :Dans les 100 millions d'ajustement budgétaire, 10 sont prévus pour le soutien aux communes principalement pour ce point. La répartition des réfugiés par commune devrait suivre plus ou moins la proportion d'habitants.Le Fédéral pour sa part gère le logement des réfugiés dans l'attente de leur enregistrement.Paul Verbeeren, coordinateur régional Ukraine, nous explique que la principale difficulté resteLes Ukrainiens ne peuvent pas non plus se déclarer comme indépendants pour le moment. Autre point : la garde des enfants. Beaucoup d’arrivants sont des femmes seules avec enfants. Si elles veulent travailler, il fautPour cela, Paul Verbeeren compte sur la communauté ukrainienne à Bruxelles.Certains Ukrainiens ont déjà mis en place des cours à distance pour les enfants ou même des écoles.Rudi Vervoort souhaite aussi ne pas tomber dans un système de