L’un d’entre eux, annoncé dans le Parc du Cinquantenaire, vise à “réclamer le droit de se réunir en organisant des fêtes sauvages”. Sur la page Facebook, 3 500 participants sont déjà annoncés. Si on peut douter que tous seront présents, on peut s’interroger sur ce phénomène, signe que la scission est de plus en plus grande entre une partie de la population et les mesures sanitaires.

Dave, 45 ans, est l’un des organisateurs. Il assure avoir reçu des messages de personnes au bord du suicide : “Notre objectif, c’est de montrer à ces personnes qu’elles ne sont plus seules.” La police de Bruxelles-Capitale-Ixelles a déjà mis en garde contre l’événement : “Aucune autorisation n’a été donnée pour un éventuel festival et la police y renforcera sa présence”, peut-on lire sur Twitter. Léa et Paul ont déjà prévu de s’y rendre : “Ça répond à deux besoins. Premièrement, ça fait un an qu’on a rencontré personne, on a besoin de voir des gens. Deuxième, on veut critiquer la façon dont est gérée l’épidémie et notamment l’abandon autour du secteur culturel et de l’événementiel.” Ils affirment qu’ils respecteront les gestes barrières : “On ne va pas se coller aux autres. On sera juste quatre autour d’une enceinte.” Pour le cabinet du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, il ne fait aucun doute qu’il n’y a pas de zone grise : “Les festivals ne sont pas admis. Il est très clair qu’il y a une différence entre profiter du soleil dans un parc et faire la fête mais ça reste à l’appréciation des policiers”.