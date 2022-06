Une petit voyage au cœur du moyen age ? Le parc de Wolvendael à Uccle revêtira une parure médiévale du 17 au 19 juin. Tournois de joute, campement, troubadour, et ripailles rythmeront le week-end. Sellier, forgerons, potier et tailleurs seront ravis de vous faire découvrir leur art. La fédération belge d’escrime proposera un tournoi d’épée.

Petit anachronisme : quelques guitares et basses électriques feront leur apparition le vendredi et le samedi en fin de journée avec les concerts d’Electroll, groupe de rock celtique. Rendez-vous dès 17 h vendredi et de 10 h à 22 h samedi et dimanche