L’entreprise bruxelloise Go4Green propose d’investir près de 10 millions d’euros en 2020 pour rénover cent chaufferies d’immeubles de minimum quinze appartements en Région bruxelloise.

En Région bruxelloise, les principales sources d’émissions de CO2 sont le chauffage des bâtiments (60% des émissions directes), et le transport (30% des émissions directes). Afin de diminuer cette importante consommation d’énergie, il existe plusieurs solutions : outre une bonne isolation, il faut avoir une chaudière qui a de bons rendements.

L'entreprise Go4Green propose ainsi d'allier le financement de la rénovation de cent chaufferies de copropriétés en 2020 à un taux de 0% à une prime allant de 5 000 € à 15 000 €. Une première à Bruxelles qui pourra faire bénéficier à des milliers de Bruxellois d’une réduction non négligeable de leur facture d’énergie.

Go4Green propose en effet dès aujourd’hui à près de 4 500 foyers bruxellois résidant dans des immeubles de plus de quinze appartements qui ont des chaufferies mazout (ou gaz de plus de quinze ans), d’y réaliser gratuitement l’étude en vue d’y améliorer les performances énergétiques. Que cela soit une rénovation, une mise en conformité PEB ou un renouvellement, ou même l’ajout d’un cogénérateur, l’entreprise bruxelloise offre un taux à 0% sur les investissements qui ont un objectif d’économie de combustible, donc d’économie financière mais aussi de pollution.

“Grâce à ces investissements, nous atteindrons une réduction de 43% de l’empreinte CO2 par immeuble, soit un total de 5 500 tonnes d’émissions de CO2 par an. L’objectif de GO4Green va plus loin que celui de la Région bruxelloise, qui s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% pour 2025”, explique Benoît de Hollain, CEO de Go4Green.

La cogénération

Go4Green s’est fait connaître depuis 2013 par la "mise en dépôt" de générateur au sein des immeubles de plus de quinze appartements. Avec un investissement total de plus de 15 millions d’euros, cette solution a déjà permis à plus de 5 000 logements bruxellois de diminuer de plus de 20% leurs factures d’énergie, et de 20% leur empreinte CO2. Cette technologie consiste en un petit moteur alimenté en gaz naturel, qui affiche un rendement proche des 100%. En se branchant sur le gaz de ville, les générateurs permettent de fournir jusqu’à 80% de l’alimentation en eau chaude des logements de copropriétés à prix réduit, mais ils garantissent aussi l’approvisionnement en électricité des communs.

“La motivation de Go4Green a toujours été de gérer pro-activement les besoins de chauffage des habitants des copropriétés, en y mettant en place une solution de monitoring, ce qui a permis de réduire les factures et les émissions de CO2 sans changer le confort des occupants. Nous ne gagnons rien si l’immeuble n’économise pas.”

Go4Green sélectionne actuellement les cent immeubles qui souhaitent bénéficier de cette rénovation. Les occupants d’immeubles bruxellois qui pensent que leur immeuble est éligible peuvent en faire part à leur syndic ou directement à Go4Green.