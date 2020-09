Le service d’accrochage et de médiation scolaire Déclic a fourni 40 cartables équipés de fournitures scolaires aux élèves de Koekelberg. Ce don a été complété par du matériel supplémentaire grâce au partenariat du CPAS avec l’ASBL Goods to give.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’engagement solidaire et citoyen du CPAS en faveur des habitants touchés par les répercussions de la crise Covid-19. Une centaine d’enfants et d’adolescents ont pu bénéficier de cette action et être encouragés à persévérer dans leur parcours scolaire.

«Je salue cette initiative car en cette période difficile il est du devoir des services publics de venir en aide aux citoyens touchés par cette crise du Covid-19 et encore plus lorsque cela touche à un droit fondamental comme la scolarité», souligne le bourgmestre de Koekelberg, Ahmed Laaouej (PS).

Et Dirk Lagast, président du CPAS de Koekelberg de préciser : « Depuis la crise sanitaire, la demande de fournitures scolaires a explosé. Nous avons mis en œuvre ce projet pour à la fois veiller sur le « goût de l’école » et répondre à cette nécessité».