"On est un peu abasourdis. On ne comprend vraiment pas pourquoi on doit fermer deux heures plus tôt qu’avant et en quoi cela va permettre de freiner la propagation”, affirme Arnaud Van Hollebeke, gérant du café Belga sur la place Flagey à Ixelles.

L’annonce de la fermeture des bars à 23h à partir de ce lundi et pour une durée de trois semaines ne fait évidemment pas les affaires des tenanciers qui souffrent depuis six mois déjà.