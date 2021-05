Un nouveau quartier durable verra le jour à Anderlecht. Le Fonds du Logement a attribué la construction de trois îlots à autant d'entreprises de construction, a-t-il fait savoir ce jeudi.

Ces trois îlots sont répartis sur un terrain de 2,6 hectares situés au coin des rues Delwart et des Trèfles à Anderlecht. Le Fonds du Logement a volontairement attribué le marché à trois équipes différentes afin de diversifier l’approche architecturale et d’apporter une variation esthétique au quartier. Il espère se voir délivrer le permis d’urbanisme pour le premier trimestre 2022.

Les logements comprendront entre 2, 3 et 4 chambres. Certains d'entre eux seront modulaires (avec accès indépendant) et permettront au ménage d’accueillir un parent ou de louer cet espace conformément à la réglementation en vigueur. Tous les équipements de proximité comme les surfaces commerciales, les espaces pour professions libérales seront potentiellement transformables en logements et certaines zones de parkings pourraient permettre à terme une reconversion.

Un parking pour deux logements

"Une attention toute particulière sera portée à la biodiversité en favorisant la flore indigène et les variétés en voie de disparition, ainsi que la faune locale en intégrant nichoirs et abris dans les espaces verts et sur les toitures végétalisées. La mobilité douce tiendra également une place importante avec une diminution des places de parkings (un parking pour deux logements) au profit des emplacements vélos, ainsi que l’aménagement d’espaces pour les voitures de partage." Tandis qu'une crèche de 50 places, trois espaces communs de rencontre, des commerces, un salon lavoir, un atelier vélo, un repair café et des locaux pour professions libérales seront aménagés.

Ces logements, proposés à l'acquisition, bénéficieront des conditions d'accessibilité Fonds du Logement : soit des logements vendus à prix coûtant au taux de 6%. Seuls des ménages à revenus faibles, modestes et moyens pourront y accéder via une demande de crédit auprès du Fonds. Pour mémoire, le Fonds propose des formules de crédit hypothécaire pouvant couvrir jusqu’à 120% de la valeur du bien et la possibilité de différer le paiement de jusqu’à 30% du prix de vente pour ces logements vendus dans le cadre du programme de l’Alliance habitat.