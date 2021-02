"Généralement, nous consacrons ce budget pour des projets destinés aux étudiants. En 2020, aucun projet n’a pu avoir lieu à cause du confinement. Nous avons dû nous adapter et nous avons décidé de commander des masques. La santé des étudiants est notre priorité", expliquent Nele Vanderelst et Néhémie Lusakumunu en charge du "projet masques".

Le CEHEG plaide pour une reprise des cours en présentiel le plus rapidement possible, à condition que la santé des étudiants soit assurée. "Nous pensons qu’il y a des incohérences dans les mesures qui sont prises. Pourquoi les élèves du secondaire peuvent-ils avoir cours à mi-temps en présentiel alors que les élèves de l’enseignement supérieur n’ont d’autre choix que de suivre les cours à distance ? N’est-il pas possible d’appliquer les mêmes protocoles ? Nous avons pourtant des espaces beaucoup plus vastes pour suivre les cours. Les années d’études sont des moments-clés durant lesquels un étudiant construira sa vie future, que ce soit d’un point de vue intellectuel, social ou affectif. Cette construction est mise à mal avec les cours à distance. Nous demandons aux autorités compétentes de faire le nécessaire afin que les cours puissent reprendre en présentiel le plus rapidement possible, moyennant des mesures strictes. Notamment, le port du masque obligatoire dans les auditoires et les locaux remplis à maximum un tiers de leur capacité."