Ce jeudi, le soleil était encore au rendez-vous, si bien que les Bruxellois sont nombreux à avoir envahi les parcs pour profiter des températures estivales. Au Bois de la Cambre, la situation a vite dérapé, ce ne sont pas moins de 5.000 personnes qui se sont regroupées sur place. Principalement des jeunes, comme nous avons pu le constater, qui font la fête et se regroupent autour de caissons. " Police, police, on t'encule", ont notamment scandé ces jeunes fêtards. Une policière, visiblement désabusée, s'adresse à un collègue: "Et moi je fais quoi ?"

Cela faisait plusieurs jours qu'un événement sur Facebook baptisé "La Boum" invitait les internautes à faire la fête au Bois de la Cambre. Des informations officielles avaient très vite démenti l'organisation d'un tel événement, qualifiant ce dernier de "fake. Il semblerait néanmoins que beaucoup de monde ait pris au sérieux l'invitation au vu du nombre de personnes présentes sur place.

Par mesure de sécurité, les forces de l'ordre étaient tout de même descendues sur place et ont pu constater l'ampleur de la situation. Un camion de la police est présent et diffuse en ce moment même un message à tous les participant de cette fête sauvage :"Attention, la police va procéder à la dispersion des lieux, toutes les personnes seront susceptibles de recevoir une contravention." Une autopompe est également présente sur les lieux.