Les chèques sport donnent droit à un remboursement forfaitaire de 50 euros sur le coût d'une affiliation annuelle à un club sportif anderlechtois reconnu par la Commune et participant à l'action. Ils sont réservés aux jeunes Anderlechtois nés entre 2002 et 2015 inclus, et dont les familles ont des revenus limités.

"Les chèques sports sont d'une part un excellent moyen de promouvoir nos clubs sportifs - qui sont très nombreux et variés sur notre territoire - mais aussi de soutenir financièrement l'accès de tous·tes les jeunes au sport, sans exclusion. Les chèques sport remportent d'ailleurs un succès grandissant chaque année", se félicite l'échevin des Sports.

Les chèques sports seront disponibles jusqu'au 8 novembre par internet. Les personnes intéressées peuvent également obtenir un rendez-vous jusqu'au 18 novembre en contactant le 02 800 07 00. Toutes les informations et modalités sont disponibles à l'adresse www.anderlecht.be/fr/cheques-sport ou par téléphone au 02 800 07 00.