Cycle for Freedom est un mouvement des jeunes pour les jeunes. "Nous les jeunes, aussi différents que nous soyons, sommes les forces vives de la société de demain. Une force vive qui ne peut se construire qu’à travers des relations réelles, des interactions, des confrontations, des ententes et des mésententes", indique le mouvement dans un communiqué.

Les jeunes ayant participé à l'action demandent notamment la liberté d’étudier en présentiel, d’entreprendre, de sortir, de s’étreindre, de voyager, de travailler et de faire du sport.

"Après un an de mesures généralistes et non ciblées, avec une politique de vaccination qui protège les groupes à risque, avec des techniques de tests fiables et rapides qui se multiplient, avec des chiffres qui montrent que notre tranche d’âge est en mesure de rester actif au sein et au service de la société, nous souhaitons faire entendre notre voix et demandons des mesures qui prennent notre jeunesse en considération et qui nous rendent une liberté indispensable pour pouvoir se construire et construire l’avenir."