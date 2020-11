"555 en 6 mois, cela fait plus de 3 par jour !, lâche la députée bruxelloise et conseillère de police Bianca Debaets (CD&V). Les vols de vélos continuent d'être un fléau majeur, en particulier dans le centre-ville, même si l'ampleur exacte de ce problème reste difficile à estimer".

Les 555 vols de vélos au premier semestre représentent en réalité une diminution par rapport aux 677 faits rapportés au cours de la même période l'an dernier. Le confinement du printemps a certainement joué un rôle à ce niveau.

"Les statistiques indiquent que la plupart des vols ont lieu dans le quartier Martyrs, au Centre et à hauteur de la Toison d’Or", précise l'élue centriste. Il apparaît également que les vols de vélos ont le plus souvent lieu l'après-midi et le soir, entre 14 heures et 20 heures."

Les chiffres des vols de deux-roues ont augmenté ces dernières années. En 2018 ce sont 1651 contre 1963 cas enregistrés en 2019. Néanmoins, une grande partie des vols reste sous le radar car tous ne sont pas signalés.

"Dans 86% des cas, il s'agit d'un vol "simple" sans effraction, ni violence, mais il demeure compliqué de se faire une idée précise de cette problématique importante, explique Bianca Debaets. On m'a appris qu'un groupe de travail interne a été mis en place pour améliorer l'approche en la matière, ce qui avait notamment déjà abouti à la création du profil Facebook ‘Veloflic’. Via ce profil, une soixantaine de vélos ont déjà pu être restitués aux propriétaires, ce qui est déjà très positif. Mais, récemment, la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt a indiqué qu'il y avait 6.700 personnes sur liste d'attente dans notre Région pour obtenir une place sécurisée dans un box à vélos ou un parking de quartier. Cette lacune doit être comblée de toute urgence, sinon nous éprouverons beaucoup de mal à endiguer ce fléau. »

Contrôles et vélos-appâts

Il n'est souvent pas facile de vérifier sur la voie publique si un vélo a été volé ou non. Des actions de contrôle sur le marché de l'occasion sont possibles, par exemple, lorsque des vélos sont proposés à des prix anormalement bas. C’est ainsi qu’un total de 57 vélos ont été saisis lors de trois actions de ce type en 2019, au cours desquelles 17 personnes ont été interrogées et deux personnes ont également été mises à la disposition du parquet.

"Au Danemark et aux Pays-Bas, il existe déjà des systèmes avec des vélos-appâts. Il s’agit de laisser des vélos être volés afin de pouvoir ensuite traquer les réseaux criminels, poursuit Bianca Debaets. "ompte tenu du cadre juridique belge, cette technique ne peut être utilisée qu'en concertation et avec l’autorisation du parquet, mais, d’après ce que je comprends, on étudie bel et bien actuellement la possibilité d’utiliser cette technique dans la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles. A titre personnel, j’y suis favorable et j’espère donc qu’on ira dans cette direction."