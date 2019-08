Cette édition 2019 s'est déroulée sans aucun incident.

Christine and the Queens, Booba, Kyo ou Lost Frequencies : ils sont nombreux à avoir fait vibrer le coeur de Bruxelles depuis mercredi. Pour les applaudir, 57 000 festivaliers ont répondu présent cette année, malgré la pluie. Un BSF 2019 rendu possible grâce à l'aide logistique apportée par 545 bénévoles encadrés par l'ASBL Rock The City.

Aucun incident n'est à déplorer sur les cinq jours de festival, se réjouissent les organisateurs.

Le bilan est aussi très positif pour le BSF OFF : "Au vu du succès de cette première mouture, c'est sans hésiter que nous remettons le couvert l'année prochaine !" L'autre innovation de cette année, le BSF Up! a également permis de faire découvrir aux festivaliers des artistes belges émergents dont Arden ou Leomind qui auront l'occasion d'être en résidence à la Madeleine dans les mois à venir.

Pour le reste, le Brussels Summer Festival vous donne déjà rendez-vous du 19 au 23 août 2020.