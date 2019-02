Le déploiement de la 5G à Bruxelles fait l'objet d'un blocage au comité de concertation.

Ce mercredi, le comité de concertation qui réunit les entités fédérales et fédérées n'a pas trouvé d'accord sur l'octroi des licences 5G. Les Régions exigeant un accord sur la répartition des recettes, les discussions ont été bloquées, ce qui pourrait potentiellement provoquer un retard d'une ou deux années dans l'implantation de la 5G en Belgique.

Du côté de Bruxelles la secrétaire d'État à la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V) se montre très inquiète par rapport au blocage actuel du comité de concertation, et appelle tous les protagonistes du dossier à la raison. "Je ne comprends pas que certains soient à ce point frivoles pour bloquer le déploiement de la 5G. Il est scandaleux que l'on veuille hypothéquer l'évolution technologique de nos entreprises, freiner la croissance économique et mettre en péril le leadership de certaines start-up belges", s'indigne-t-elle.

Pour la secrétaire d'État, la 5G, qui permet notamment des connexions Internet super rapides, peut sans nul doute apporter de nombreux avantages en termes d'innovation, de recherche et de technologie médicales, de mobilité (voitures autonomes par exemple), de sécurité routière et de start-up. "En tant que moteur économique du pays et capitale européenne, Bruxelles a déjà fait émerger un écosystème idéal pour les start-up belges: pas moins d'une start-up sur 4 en Belgique voit le jour en Région bruxelloise", rappelle-t-elle.

Bianca Debaets soutient la proposition de compromis du Ministre fédéral De Backer: "Le moins que l'on puisse attendre, c'est que le principe du déploiement soit approuvé et, si nécessaire, que la répartition des moyens n’ait lieu que plus tard, quand tout le monde sera revenu à la raison. La distribution des fonds est subordonnée de toute façon à la décision de principe ouvrant la voie à la 5G. D’ailleurs, je ne comprends pas comment dans le débat sur le changement climatique on plaide en faveur de l'innovation et des nouvelles technologies, mais qu’en même temps aujourd’hui on en arrive à bloquer la 5G. Ce sont des prises de position incompréhensibles !"