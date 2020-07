Le gouvernement bruxellois a approuvé un projet d’arrêté visant à soutenir financièrement certains projets communaux en lien avec l’essor démographique, sur la période 2020-2022 pour un montant total de 60 millions d’euros maximum.

La population de la Région bruxelloise ne cesse de croître. On compte actuellement près de 1,2 millions d’habitants. C'est 125 000 Bruxellois de plus qu'il y a dix ans. Et, selon les projections démographiques, nous serons plus de 1,3 millions en 2060. Une croissance démographique importante qui entraîne des besoins constants de services et d’équipements collectifs : crèches, écoles, mobilité, espaces verts, infrastructures sportives, etc.

Pour faire face à cette évolution démographique, le gouvernement bruxellois a débloqué 60 millions d’euros pour soutenir les communes dans leurs investissements au service de leurs habitants. Les projets envisagés peuvent toucher divers secteurs tels que le logement, la petite enfance, l’offre scolaire, l’offre en infrastructures sportives ou culturelles, l’accueil du citoyen, etc. Ainsi les nouveaux moyens pourront être utilisés pour financer une nouvelle plaine de jeux, une crèche ou école communale, un projet d’acquisition de terrain ou encore la rénovation de bâtiments communaux.

"Le boom démographique entraîne inévitablement de nouveaux besoins en matière de petite enfance, d’infrastructures sportives et récréatives ou encore de densification raisonnée du logement. Tout en veillant à garantir l’autonomie des communes, j’ai voulu les aider en débloquant un montant important pour faire face aux enjeux de l’évolution démographique et améliorer la qualité de vie des Bruxellois", détaille Bernard Clerfayt (Défi), ministre bruxellois des Pouvoirs Locaux.

En pratique, les communes doivent répondre à un appel à projet avant le 30 septembre 2020.