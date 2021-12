Une caméra braquée non-stop sur le Palais du Midi et le chantier de la future station de métro Toots Thielemans situé avenue de Stalingrad, offre ce mercredi une vidéo assez impressionante. En cinquante secondes, les images montrent la pose de la dalle de béton qui a eu lieu la semaine dernière, dalle supérieure du chantier. L'opération était importante, car il s'agissait de couler 600 mètres cubes de béton et de 80 camions-bétonnières.

"C’est une opération technique très importante, puisqu’il a fallu plus de 600 mètres cubes de béton, plus de 80 camions-bétonnières pour couler cette dalle", explique Françoise Ledune, porte-parole de la STIB. "Le tout s’est fait en un jour. Les ouvriers ont commencé à 5h du matin pour les préparatifs avant de couler le béton. Le temps de séchage a duré jusqu’au soir", s'en sont suivis le polissage et le placement du revêtement, le lendemain. Il s'agit d'une étape importante dans la nouvelle ligne 3 du métro, qui reliera Bordet à Schaerbeek par le centre. "Ce qui va permettre, au printemps prochain, d'installer une voirie temporaire, pour ainsi faciliter la traverser de l'avenue de Stalingrad pour les voitures, les cyclistes et les piétons."