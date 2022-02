Toutes les écoles où Bruxelles Environnement et l'ASBL Les Chercheurs d'Air ont mené leur étude sur la qualité de l'air présentent une concentration en dioxyde d'azote (NO2) supérieure aux nouvelles recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Bloomberg Philanthropies et les 19 communes bruxelloises ont soutenu cette étude.

60% des émissions de NO2 proviennent du trafic routier à Bruxelles. D'octobre 2020 à octobre 2021, les chercheurs ont pris des mesures dans 134 sites, dont 67 écoles et deux crèches. En septembre dernier, l'OMS a fixé sa recommandation en matière de concentration du NO2 à dix microgrammes par mètre cube, sur une moyenne annuelle. Tous les établissements dépassent ce taux, certains à 300%.

Chez les particuliers, même constat. La valeur recommandée par l'OMS est systématiquement dépassée. Boulevard du Jardin botanique, on enregistre même une concentration à plus de 50 microgrammes par mètre cube ! Et la valeur de l'OMS est dépassée de plus de quatre fois rue Dansaert.

© Bruxelles Environnement

Les enfants premières victimes, l'Europe laxiste

A noter que la crise sanitaire a réduit le trafic automobile à Bruxelles, ce qui rend ces résultats encore plus inquiétants. Pierre Dornier, Président de l’asbl Les chercheurs d’air, a déclaré : “Malgré le confinement et une réduction du trafic routier, principal émetteur de NO2, l’air de Bruxelles est toujours trop pollué. Les enfants, dont l’organisme est en développement, sont particulièrement vulnérables à cette pollution. Il n’est ni normal ni acceptable qu’autant d’établissements scolaires soient exposés à des concentrations en NO2 dangereuses pour la santé. Il est urgent d’accélérer la mise en place de mesures ambitieuses, telles que le déploiement de nouvelles rues scolaires et le renforcement de la Zone de Basses Emissions pour améliorer la qualité de l’air dans la Région bruxelloise.”

L'Europe a imposé des limites quatre fois plus large que l'OMS (soit 40µg par mètre cube) avant d'infliger des sanctions. Avec cette mesure, seulement deux sites sont punissables.