"Activités nautiques, balades nature, visites guidées, ateliers et animations, expositions, conférences et sauvetage de batraciens…", près de 70 activités sont programmées partout dans la région entre le 19 et le 27 mars pour "mettre à l’honneur le patrimoine bleu de la capitale." Les journées bruxelloises de l’eau commenceront dès samedi avec l’ouverture au public de la station d’épuration Bruxelles-sud à Forest, l’une des plus grandes d’Europe. Des visites guidées sont organisées ce week-end pour entrer au cœur de cette usine tout juste modernisée et qui traite un quart des eaux usées de la région.

Ceux qui s’inquiètent de l’odeur n’ont pas été oubliés. Parmi les autres activités, on peut noter l’ouverture du domaine Val Duchesse à Auderghem le 27 mars ainsi que celle du bassin d’orage Belliard de Bruxelles ville le même jour. Le samedi 26, plusieurs animations seront organisées le long du Canal pour découvrir le projet de réouverture de la Senne au parc Maximilien ou pour une croisière guidée à partir de Sainctelette. Les plus aventureux pourront aussi partir à la pêche aux déchets en kayak.