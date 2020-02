Les contributeurs ont jusqu'au 15 mars pour remettre leur texte.

À l’occasion du septantième anniversaire de la Déclaration Robert Schuman du 9 mai 1950, le Centre européen Robert Schuman lance un appel à contributions pour les « Prix Robert Schuman » attribués à des auteurs pour des textes de deux pages et demi proposant un futur ou une action nouvelle à l’Union des pays européens à partir de 2020 pour les 70 prochaines années.

Le premier prix est doté d’une récompense de 15.000 euros. Les autres prix seront dotés par divers mécènes et fondations. "Il s’agit d’inviter les citoyennes et citoyens européens à contribuer à la réflexion engagée sur l’avenir de l’Europe par des textes qui proposent un futur ou une action nouvelle à l’Union européenne", explique Charles-Ferdinand Nothomb, initiateur du projet.

Les « Prix Robert Schuman », ouverts à des participants de toute nationalité, visent à récompenser des auteurs qui auront produit un texte original - en français, allemand, luxembourgeois ou anglais, les langues pratiquées par Robert Schuman - proposant et motivant une étape de progrès de l’Union européenne à partir de 2020.

Les contributions, en plus d’être totalement inédites, devront respecter le format de la Déclaration de Robert Schuman, c’est-à-dire comporter moins de 900 mots et être transmises au CERS avant le 15 mars 2020. Elles seront seront examinées et évaluées, fin avril, par un jury composé de personnalités issues du monde politique, universitaire et économique de l’espace européen.

La remise des « Prix Robert Schuman » se déroulera, au mois de mai 2020, au cours de la semaine de l’Europe à la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles.

Les 100 premiers textes classés par le jury seront publiés dans un ouvrage collectif mis à la disposition de la Conférence sur l’avenir de l’Europe et transmis aux institutions européennes.