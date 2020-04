Dont près de 500 sanctions administratives sur les deux jours.

La police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles a dressé 488 sanctions administratives et 208 procès-verbaux ce week-end dans les parcs mais aussi à l'encontre d'automobilistes en déplacement non essentiel ou à plusieurs dans leurs véhicules. 308 samedi et 390 dimanche soit 698 amendes sur l'ensemble du week-end.

"Il s'agissait essentiellement d'infractions sur des personnes qui ne respectaient pas la distance de 1,5 mètre, qui pratiquaient des activités interdites ou restaient ensemble. Nous avons également sanctionnés pas mal de véhicules avec plusieurs personnes dedans ou d'autres en déplacement sans que cela soit indispensable." Enfin, la police a sanctionné et fait fermer un magasin de confection de tissus ouvert ce dimanche", expliquait la porte-parole de la zone Ilse Van De Keere hier.

La sanction administrative coûte 250 euros. Sur le week-end, le montat global atteint donc 174 500 euros rien que pour la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. Le montant du procès-verbal dépend quant à lui du type d'infraction. La sanction peut aller jusqu'à 4 000 euros et même une peine de prison en cas d'infraction répétée.

Entre le 14 et le 30 mars dernier, 5 648 sanctions administratives sur l'ensemble du territoire régional.