C’est à partir de 1905 que les lignes de transports en commun, à l’époque les Tramways bruxellois, s’identifient par des numéros. Avant cela, les trams indiquaient simplement et sans autre mention la destination de leur terminus ou des couleurs identifiant leur sens de circulation. Depuis lors, tous les numéros, de 1 à 99, ont été attribués à des lignes sauf le 73, indicatif qui n’a jamais été assigné à aucune desserte ni de tram ni de bus au cours de ces 117 années passées.

Actuellement, la plus ancienne ligne du réseau de la Stib reste le 81, à l’itinéraire certes un peu adapté, mais dont le numéro est utilisé sans discontinuité depuis le 1er mai 1914 pour une liaison partant de Woluwe. Avant elle, la doyenne historique portait l’indicatif 90 entre le 16 octobre 1910 et le 15 avril 2007. La vice-championne presque centenaire reste toujours le tram 39, actif sur les rails depuis le 1er janvier 1925.

Deux lignes de tram détiennent les records de la plus courte utilisation d’un numéro : remplaçant tardivement la dernière ligne à voie métrique du Chemin de fer a voie étroite de Bruxelles à Ixelles-Boendael, le 99 a relié la place Saint-Josse à la place Flagey entre le 22 novembre 1934 et le 1er octobre 1935 mais surtout le tram 75, qui n’a existé que trois semaines, du 12 décembre 1967 au 3 janvier 1968 entre le rond-point du Meir et Neerpede ; avant d’être remplacé par le bus 103.

Le nouveau 73 reliera l’école supérieure et le complexe Ceria à la gare du Midi en une liaison rapide traversant le quartier anderlechtois de la Petite Île. Le bus 78 restera en service mais se verra limité à une navette de renfort pendant les heures de pointe. Ainsi après plus de 117 ans, tous les chiffres de la série 70 correspondront enfin à une ligne bruxelloise de la Stib, et sont d’ailleurs toutes des lignes d’autobus, une autre première dans l’histoire bruxelloise. Prochaine étape : une ligne de tram ou de bus portant l’indicatif 100 ?